27 апреля 2026, 12:14
Мир

Эстонских пограничников унесло на катере в Россию

Эстонский патрульный катер из-за поломки и сильного ветра вынесло в российские воды
Патрульный катер эстонской полиции оказался в российских водах на реке Нарве из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Narva News.

Уточняется, что катер сломался и судно начало дрейфовать в сторону России. Это произошло не только из-за технической неисправности, но и из-за сильного ветра и волн. Спуск якоря не помог исправить ситуацию, и катер пересек российскую границу, о чем сообщили российским коллегам.

По предварительным оценкам, глубина захода в российскую акваторию могла составлять до 70 метров. Через 15 минут члены экипажа устранили неисправность. Катер взял на буксир второй пограничный экипаж и сопроводил его в порт.

