Эстонских пограничников унесло на катере в Россию

Патрульный катер эстонской полиции оказался в российских водах на реке Нарве из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Narva News.

Уточняется, что катер сломался и судно начало дрейфовать в сторону России. Это произошло не только из-за технической неисправности, но и из-за сильного ветра и волн. Спуск якоря не помог исправить ситуацию, и катер пересек российскую границу, о чем сообщили российским коллегам.

По предварительным оценкам, глубина захода в российскую акваторию могла составлять до 70 метров. Через 15 минут члены экипажа устранили неисправность. Катер взял на буксир второй пограничный экипаж и сопроводил его в порт.