Мужчина умер после укуса клеща

Первый случай гибели человека после укуса клеща зафиксирован в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

21-летний молодой человек умер в провинции Сивас. Он заразился конго-крымской геморрагической лихорадкой после того, как его укусил клещ.

Молодой человек занимался животноводством. После нападения клеша у молодого человека поднялась температура, он обратился за медицинской помощью. Состояние пациента ухудшилось, и его перевезли в другую клинику, где подтвердился диагноз. Мужчина находился в реанимации, спасти его не удалось.

В прошлом году в провинции Сивас после укусов клещей умерли не менее десяти человек. У погибших была выявлена конго-крымская геморрагическая лихорадка – опасное заболевание, сопровождающееся интоксикацией и кровоизлияниями. Смертность от заболевания составляет 40%.