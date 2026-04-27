Тренер из Петрозаводска регулярно убирает мусор в лесу

Тренер по лыжному ориентированию спортивной школы № 2 Петрозаводска Владимир Матвеев регулярно собирает мусор в лесу вокруг лыжной базы в районе Лесного проспекта во время тренировок с детьми. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что действия наставника являются для его воспитанников наглядным примером ответственного отношения к окружающей среде.

По данным источника, в рамках акции сотрудники спортивной школы № 2 навели порядок на Левашовском бульваре, где убрали мусор, листья и ветки. У лыжной базы убрали мусор и очистили русло ручья, а также привели в порядок территорию вокруг вагончиков.

Субботники в столице Карелии продлятся до 31 мая. К уборке города могут присоединиться инициативные жители, образовательные учреждения, представители бизнеса и прочие организации.