27 апреля 2026, 12:19
Предупреждение из-за снега и ветра объявлено в Карелии
Непогода задерживается в регионе. Ветер не стихнет еще сутки
фото: «Петрозаводск говорит»
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии. Предупреждение о непогоде будет действовать до вечера вторника.
Сильный ветер обрушался на регион в понедельник. Но и 28 апреля ветер не стихнет.
«В большинстве районов сохранится сильный северный, северо-западный ветер порывами 15-20 м/с, на акватории водоемов до 24 м/с»,
- предупреждают в гидрометцентре.
В ночь на вторник также прогнозируется снег.
«Местами по восточным районам сильные осадки в виде снега, мокрого снега», - предупреждают синоптики.