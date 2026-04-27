Предупреждение из-за снега и ветра объявлено в Карелии

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Карелии. Предупреждение о непогоде будет действовать до вечера вторника.

Сильный ветер обрушался на регион в понедельник. Но и 28 апреля ветер не стихнет.

«В большинстве районов сохранится сильный северный, северо-западный ветер порывами 15-20 м/с, на акватории водоемов до 24 м/с»,

- предупреждают в гидрометцентре.

В ночь на вторник также прогнозируется снег.

«Местами по восточным районам сильные осадки в виде снега, мокрого снега», - предупреждают синоптики.