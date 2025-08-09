Пожилой турист вместо отдыха в Карелии заработал себе стресс

Мошенники обманули отдыхающего в Карелии пожилого мужчину. 74-летний петербуржец после общения по телефону лишился 225 тысяч рублей.

Аферисты связались с пенсионером от лица управляющей компании и предложили забронировать электронный ключ, так как в доме заменят домофон. Петербуржец назвал цифры из смс-сообщения. Дальше с ним связались будто бы из Росфинмониторинга и предупредили о попытке преступников воспользоваться личными данными пенсионера для оформления кредитов.

Петербургского пенсионера отправили к банкомату снимать деньги и тут же класть их на неизвестные счета. Мошенники все время были на связи с потерпевшим. Он ждал, что деньги вернутся, но чуда не случилось. Обманутый пенсионер обратился в полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»