26 марта 2026, 11:02
Происшествия

Пожар в строящемся доме случился в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на Перевалке
Сегодня ранним утром в Петрозаводске произошел пожар на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, в 4:05 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в строящемся доме на улице Гражданской. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что подростки жгут странные костры на берегу в Петрозаводске.

