Появились фото с места смертельного ДТП под Костомукшей

Сегодня в 15:50 пожарно-спасательное подразделение города Костомукша привлекалось для ликвидации последствий ДТП на 184 километре автомобильной дороги Кочкома – госграница, сообщает паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

К месту лобового столкновения двух легковых автомобилей выезжали семь человек личного состава на двух автомобилях.

«Петрозаводск говорит» уже писал об этом ДТП, в результате которого прямо на месте погибли водители, двое мужчин: житель Сегежи, 1971 года рождения и костомукшанин, 1956 года рождения.

Фото из группы «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»