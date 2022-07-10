Повышение окладов учителям: «Аргументы противников обескураживают!»

Текст: Андрей Мазуровский

Обсуждаемый в Госдуме вопрос о повышении базовой ставки учителям до двух МРОТ не прошел. Скажу сразу, что меня это серьезно расстроило.

В последнее время активно велись дискуссии о необходимости изменений в образовательной сфере. В обсуждение втягивались все новые и новые участники. У лично меня возникло ощущение, что справедливые требования, грамотные рассуждения перейдут в плоскость реальных дел, и в этой сфере начнутся серьезные подвижки по всем направлениям. Но что-то пошло не так…

Меж тем вопрос качества и количества педагогических кадров становится более чем актуальным. И нет сомнений, что уровень оплаты труда во многом определяет престиж профессии. Казалось бы, повышение заработной платы педагогам логически вписывается в тему и могло быть воспринято педагогическим сообществом как ключ к дальнейшим позитивным изменениям в этой сфере. Однако чуда не произошло. Хотя аргументов у сторонников повышения ставки было много.

Чиновники большого ранга отмечали в свое время, что в России учителя работают больше всех в мире. Официально признано, что 75 процентов учителей получают ставку меньше МРОТ. Большая часть учителей работает на полторы-две, а иногда и на три ставки, чтобы получить нормальную зарплату. То есть вместо 18 часов в неделю работают по 40-50.

Аргумент противников повышения зарплат просто обескураживает. Они заявили, что будет неправильно повышать оплату труда учителям, в то время как у медиков и работников культуры тоже небольшие зарплаты. А разве кто спорит? Надо, обязательно следует повышать заработную плату всем бюджетникам, и можно осуществлять это поэтапно!

Я вспоминаю встречу, которую в свое время организовал по просьбе учителей Ляскельской средней школы для педагогов Питкярантского района с министром образования РК Романом Голубевым. Много важных проблем обсудили на встрече. Говорили и о сложностях участия детей в олимпиадах и спортивных соревнованиях из-за отсутствия средств, выражали недовольство ростом объемов отчетной документации. Интересовала учителей идея создания единой модели отраслевой системы оплаты труда. Они выразили претензии по поводу включения компенсационных и стимулирующих выплат в величину минимального размера труда. И, конечно же, высказали свою просьбу повысить оплату труда. Большие переработки ведут к профессиональному выгоранию, сказываются на качестве учебно-воспитательного процесса, снижают престиж профессии. Маленькие суммы отпускных не позволяют учителям хорошо отдохнуть, не по карману сегодня им посещение театров. Тем более нереальными становятся для них путешествия, а ведь еще великий Сухомлинский говорил, что свободное время - важнейшее условие духовного роста учителя.

Соответственно, ветераны говорили о маленьких пенсиях, из-за чего они вынуждены продолжать работать. Претензий к молодому министру не было, но была огромная просьба педагогов донести эти проблемы до самых больших начальников. Педагоги выразили надежду на то, что их голос из муниципальных районов тоже будет услышан…

К сожалению, карельским чиновникам не удалось донести это до тех, кому суждено было принимать решения. Практика показывает, что им следует более открыто, прямо, без приукрашивания показывать реальное положение дел и более убедительно и настойчиво ставить проблемы образования перед федеральной властью. // Фото: https://stock.adobe.com/ru/