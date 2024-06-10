Полторы тысячи человек в Карелии привились от туляремии

В Карелии закуплена вакцина от туляремии на три тысячи человек. По словам руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович, прививку сделали полторы тысячи человек. Активнее всего прививались в Пудожском районе. На этой территории, по словам Котович, наблюдается самая высокая заболеваемость. Она добавила, что вакцина отечественная и закупить ее недолго.

Котович также назвала осложнения «малой чумы», как еще называют туляремию, – менингит, токсический шок, миокардит, полиартрит.

Источниками инфекции являются — зайцы, кролики, водяные крысы, полевки и некоторые другие.

Люди, живущие или работающие на территории природных очагов туляремии, подвержены наибольшему риску заражения. Заразиться можно при укусе инфицированными кровососущими членистоногими; при соприкосновении с больными животными или их тушками; при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов; при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов. // фото freepik.com