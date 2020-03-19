Полиция разыскивает подозреваемых в преступлениях

Полицейские устанавливают местонахождение нескольких жителей Карелии: все они числятся в розыске. Так, стражи порядка разыскивают скрывшегося от суда Терентьева Олега Александровича 1975 года рождения, ранее проживавшего в Пряже. Может находиться в Суоярви.

Кроме того, устанавливается местонахождение скрывшегося от органов следствия Сливинского Александра Михайловича 1975 года рождения, жителя поселка Соддер. Мужчина может находиться на севере Карелии - на территории Калевальского района или Костомукшского городского округа.

Разыскивают и скрывшегося от органов следствия Маркиш Николая Ивановича 1992 года рождения, уроженца Беломорска. Мужчина зарегистрирован в Петрозаводске. Его приметы: на левом предплечье татуировка «Николай», шрам на шее. Может работать на камнеобрабатывающих предприятиях.