Полиция Петрозаводска объявила в розыск 49-летнюю женщину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 49-летнюю Светлану Белову. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в неуплате алиментов. Возбуждено уголовное дело.

Всех, кто видел горожанку, просят звонить по телефонам полиции: 8911-415-25-87 или 739-154. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд Карелии смягчил приговор Виталию Красулину.