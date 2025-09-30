30 сентября 2025, 11:52
Полиция Петрозаводска объявила в розыск 49-летнюю женщину
Подозреваемая в неуплате алиментов Светлана Белова скрывается от следствия
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск 49-летнюю Светлану Белову. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в неуплате алиментов. Возбуждено уголовное дело.
Всех, кто видел горожанку, просят звонить по телефонам полиции: 8911-415-25-87 или 739-154. Конфиденциальность гарантируется.
