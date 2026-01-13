Полицейские применили оружие для задержания злоумышленника в Карелии

В Сегеже полицейские применили табельное оружие для задержания злоумышленника, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

События разворачивались ночью 9 января. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль Hyundai, в котором, по предварительным данным, за рулем находился мужчина, не имеющий права управления транспортом. Водитель не остановился по требованию инспектора и скрылся, протащив около 50 метров за собой представителя власти. Позже автомобиль нашли.

«Во время разбирательства пассажир транспортного средства внезапно ударил одного из полицейских стеклянной бутылкой по голове. От полученной травмы инспектор потерял равновесие, а злоумышленник с фрагментом разбитой бутылки направился в сторону второго патрульного»,

— говорится в сообщении.

Напарник произвел несколько предупредительных выстрелов и в сторону нападавшего, который был ранен в ногу. Пострадавший автоинспектор и нападавший госпитализированы.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Сегежи, который применил насилие в отношении представителя власти.