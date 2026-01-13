Мужчина попробовал дать взятку сотруднику ГАИ в Карелии

57-летнего жителя Сегежи, осужденного за покушение на дачу взятки. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в сентябре 2025 года мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, его остановили сотрудники полиции. Чтобы избежать административной ответственности, сегежанин предложил начальнику районного отдела ГАИ взятку в размере 50 тысяч рублей, которые впоследствии по решению суда были конфискованы в доход государства.

Кроме того, за управление автомобилем в пьяном виде мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством на полтора года.