Житель Карелии бессовестно обворовывал родственников

В полиции Прионежского района расследуются уголовные дела в отношении 46-летнего жителя одной из деревень. Он обвиняется в кражах, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным источника, в конце декабря мужчина пришел к квартиру родственницы, пока хозяйки не было дома. Он украл оттуда продукты, алкоголь, куртку и рыбацкие сапоги. Вскоре выяснилось, что имущество пропало и из гаража - оттуда исчезли рыбацкие принадлежности и светодиодный фонарь. Общий ущерб превысил 17 тысяч рублей. Позже стало известно, что подозреваемый воровал и ранее - он унес из гаража родственницы электроинструменты.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет следствие. Часть украденного удалось вернуть.

