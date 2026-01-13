Госинспектора протащили на автомобиле в Карелии

В отношении 32-летнего жителя Сегежи возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в республиканском Следственном комитете.

Установлено, что 8 января мужчина ездил по городу в пьяном виде и не имел права управлять автомобилем.

Сегежанина остановил инспектор дорожно-патрульной службы, который хотел его задержать, но злоумышленник предпринял попытку скрыться.

«Он стал набирать скорость, а также сближаться с припаркованными автомобилями, протащив за собой инспектора, удерживавшего дверь машины. Опасаясь за жизнь и здоровье, сотрудник дорожно-патрульной службы был вынужден отпустить руки, в связи с чем упал на дорогу»,

— говорится в сообщении.

Мужчина уехал с места преступления, но его нашли и задержали. В настоящее время он заключен под стражу.