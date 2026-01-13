Россиянка попала в реанимацию после взрыва скороварки

В Липецке 50-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами после взрыва скороварки, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Gorod48.ru.

По информации источника, 10 января в Ельце женщина тушила мясо в бытовой скороварке, и в какой-то момент она взорвалась. В результате жительницу Липецкой области ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.

Пострадавшую с термическими ожогами, охватывающими более 30% тела, экстренно доставили на вертолете санавиации из Ельца в Липецк. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.