28 октября 2020, 22:01
Происшествия

Полицейские ищут женщину, попавшую на видео в магазине в Петрозаводске

Стражи порядка просят горожан оказать помощь в розыске подозреваемой

Полиция Петрозаводска продолжает поиск женщины, попавшей в объектив камеры наблюдения одного из магазинов карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эта женщина подозревается в совершении имущественного преступления 3 сентября. Подробности дела неизвестны.

Значимую информацию полицейские просят сообщать по номерам телефонов: +7-911-425-02-00, +7-953-529-59-71. Конфиденциальность гарантируется.

Обсудить
просмотр
176872
Метки: 
Петрозаводск
магазин
Розыск
МВД
Полиция
новости петрозаводска