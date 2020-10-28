Полицейские ищут женщину, попавшую на видео в магазине в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска продолжает поиск женщины, попавшей в объектив камеры наблюдения одного из магазинов карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эта женщина подозревается в совершении имущественного преступления 3 сентября. Подробности дела неизвестны.

Значимую информацию полицейские просят сообщать по номерам телефонов: +7-911-425-02-00, +7-953-529-59-71. Конфиденциальность гарантируется.