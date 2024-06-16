Пока вся пожарная безопасность сводится к окрику

Текст, фото: Алина Гапеева

Развалины овощехранилища ЗАО «Эссойла» и аварийные здания Пряжинского лесничества в Крошнозере притягивают детей и подростков, как магнит. Это архитектурное наследие эпохи Советского Союза находится на территории села, точнее, на улице Центральной. Последние двадцать лет эти постройки пустуют и рушатся…

Контора Крошнозерского лесничества и остатки сараев стоят при въезде в Крошнозеро. Внешний вид развалин наводит ужас на всех. Кажется, что даже вороны облетают их стороной.

Доступ в помещения – свободный. Заманчивая возможность испытать острые ощущения и удовлетворить любопытство привлекает сюда детвору. Больше всего местные жители переживают за безопасность детей, а потому установили негласный контроль над опасным местом и не теряют бдительность ни на минуту.

«Вы что тут делаете? А ну марш отсюда!»,

— то и дело кричат взрослые застигнутой врасплох компании ребятишек.

Три десятилетних мальчика бросились бежать врассыпную. На месте игры остались лежать спички, зажигалка, игрушечный пистолет и береста. Лишь на пару дней пустеет детский «штаб» — никто здесь не появляется, но потом история повторяется вновь.

Заброшенные строения таят в себе опасность. Возгорание от неосторожного обращения с огнем и обрушение конструкций может привести к серьезным последствиям. К тому же огонь может перекинуться на лес. Вековые ели и сосны стоят всего в шаге от строений.

Массу острых ощущений обеспечит поход к развалинам бывшего овощехранилища — наследию Эссойльского совхоза. Помещение похоже на гигантский погреб, раньше там хранились тонны картофеля. Каких-то тридцать лет назад здесь трудились люди, работала техника. Но с наступлением переломных двухтысячных годов сельское хозяйство сначала упало на колени, а потом и вовсе загнулось. Овощехранилище в Крошнозере не используется два десятка лет, время его заметно потрепало. Конструкции потеряли былую прочность.

Зима 2018-го года запомнилась крошнозерцам грандиозным обрушением крыши, которое сопровождалось фейерверком искр, летящих от электропроводов: падающая крыша увлекла за собой линию электропередачи. Пожара не случилось, но почти сутки несколько домов были без электричества. Об этом неприятном случае была опубликована заметка в районной газете «Наша жизнь» — Meijän elaigu.

Прошло шесть лет, груда хлама так и остается лежать. Каждый год из обломков досок дети возводят шалаши и разжигают костры. В рукотворном серпентарии активно размножаются змеи и грызуны. Но это еще цветочки.

Если заглянуть внутрь гигантской землянки, то увиденное повергнет в ужас. Над входом в подземный зал над головой висят гнилые бревна. Проходить в пещеру, созданную руками человека, не стоит. Подземная часть хранилища пока еще держится. За состоянием многотонных конструкций внутри помещения давно никто не следит: здесь темно, всюду течет вода, устрашающе нависли бетонные плиты. От мысли, что обрушение блоков может произойти в любой момент, бегут мурашки по коже. Руководство ЗАО «Эссойла» не торопиться принять меры, обеспечивающие безопасность местного населения.

Жильцы домов, расположенных на улице Центральной, обеспокоены риском возникновения пожара и реальной возможностью несчастных случаев и в заброшенных постройках, принадлежащих ЗАО «Эссойла», и в аварийных зданиях Пряжинского лесничества. Люди в очередной раз обратились в сельскую администрацию с требованием организовать снос ветхих строений. После недавнего пожара крошнозерцы стали более бдительно относиться к мерам пожарной безопасности.

В местной администрации по жалобе крошнозерцев этот вопрос уже рассматривали. Просто так снести здания нельзя: дело довольно затратное и хлопотное.

«По зданию лесничества направлены письма на имя министра природных ресурсов и экологии РК и начальника Пряжинского лесничества с просьбой принять меры в целях приведения территории в надлежащий вид, с приложением фото, подтверждающих состояние и аварийность построек. После получения ответов из ведомств доведу до вас и до жителей, проживающих вблизи заброшенных построек, соответствующую информацию. Овощехранилище является имуществом ЗАО "Эссойла". 9.10.2023 года в организации назначена новый руководитель, исполняющий обязанности генерального директора Елена Владимировна Макарова. Связаться с ней по телефону не удалось. До конца дня письменно доведу до руководства совхоза поступившую от вас информацию»,

— ответила на обращение глава крошнозерской администрации Любовь Пономарева.

Тем временем летняя погода приготовила сюрприз для жителей Карелии: в нашей северной республике случились сушь и жара. В связи с непростой обстановкой прибавилось работы у лесников, местной власти, обычных граждан. Во многих районах Карелии вспыхнули лесные пожары. Пожароопасный сезон начался раньше запланированного времени.

Главное управление МЧС по Карелии подготовило памятку по соблюдению пожарной безопасности для населения. Среди основных правил — полный запрет сжигания сухой травы. Запрещено также разводить костры, бросать непотушенные спички и окурки. МЧС также рекомендует всем сельским жителям и дачникам иметь при себе запасы воды.

Не без пользы дела окажется содержание в порядке приусадебного участка. Его необходимо освободить от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности. Работники ведомства рекомендуют обустроить противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками, вспахав их или выкосив на них траву.

«Не стоит загромождать подъезды к зданиям, а особенно – к источникам воды. Они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники», — напоминают пожарные.

«Если вы не можете потушить огонь своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. По возможности быстрее сообщите о найденном очаге возгорания в лесхоз, лесничество, в ближайшее поселение, где есть связь с ними или по телефону службы спасения – 112, 101», — напоминают сотрудники МЧС.

Всем известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. Но знают ли об этом хозяева заброшек?

А пока крошнезерцам приходится гонять детвору из покосившихся сараев — такая вот противопожарная профилактика.