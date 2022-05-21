Поисковики Карелии поучаствовали в Вахте памяти на Синявинских высотах

По традиции поисковые отряды со всей России съезжались на Вахту памяти в Ленинградскую область, на Синявинские высоты. Каждый раз на место жестоких боев приезжали и активисты из Карелии. Так было и ровно двадцать лет назад.

В том году Всероссийская вахта памяти проходила с 27 апреля по 9 мая. 46 поисковых отрядов со всех концов страны приехали туда, чтобы найти и предать земле останки погибших в Великой Отечественной войне бойцов.

«Из близких к нам городов это Архангельск, Мурманск, Северодвинск, Санкт-Петербург. Много ребят было. Из Карелии двадцать человек», - рассказала поисковик Екатерина Ефимова.

Наши ребята в тот раз нашли останки 26 воинов. Также посчастливилось им найти один солдатский медальон, который был отдан на экспертизу. Если повезет, то имя еще одного погибшего защитника Ленинграда станет известно. «В этом году обнаружено 920 человек, - говорила Екатерина. – К сожалению, статистика такова, что только 39 медальонов прочитано. Но уже есть шанс найти родственников. И в этом году на захоронении был сын младшего лейтенанта Овсянникова, который очень благодарил поисковиков за их работу».

На Синявинские высоты приезжали поисковики разного возраста – от 14 до 50 лет. Наш отряд был одним из самых молодых: «Сводный поисковый отряд «Медведи» это в основном петрозаводчане, один мальчик из Сегежи. По разным обстоятельствам не все смогли поехать». На церемонию захоронения останков прибыли и участники петрозаводского Общества жителей блокадного Ленинграда. Многие привезли с собой внуков, чтобы они увидели, какая это страшная вещь – война. Поисковое движение в России тогда активно развивалось. Но во всех регионах у поисковиков была одна большая общая проблема: «С 1995 года финансирования у поискового движения нет практически никакого. То есть мы едем на собственные средства, и спасибо спонсорам, которые нам помогают». И все же каждый год выходили поисковики на места боев, чтобы искать погибших, хоронить их с подобающими почестями, чтобы восстанавливать их имена. Но время шло, с каждым годом делать это становилось все сложнее.

Управление министерства по налогам и сборам РФ по РК подвело итоги конкурса на лучшее школьное сочинение по теме «налоги». Ребята со всей республики поделились с налоговиками своими мыслями.

Тема «Налоги» оказалась более всего интересна учащимся Университетского лицея. Дело в том, что в этом учебном заведении, начиная с пятого класса, преподавали курс экономики. Знания, полученные на уроках, оказались на поверку настолько всеобъемлющими, что неофициальное общекомандное первое место налоговики республики безоговорочно присудили как раз Университетскому лицею, в котором любили новшества и охотно откликались на необычные просьбы. Сразу трех учеников 9-го «в» класса признали победителями конкурса.

Саша Некипелова призналась: «Я написала сказку о том, что налоговая система является частью бюджета. В сказке представители планеты Бюджет спорили о том, кто нужнее. То есть у меня был оригинальный подход». Сашина сказка была основана не только на собственных знаниях теории, но и на опыте мамы, которая работала бухгалтером. А вот Ирине Степанчук разбираться в системе налогообложения помогал папа – частный предприниматель. От частного она перешла к общему: «У нас в стране налоговая система нормально работает, государство не может без налогов. У нас экономика второй год идет на уроках, мы проходили про налоги». А Игорь Петров писал сочинение, исходя из собственного опыта. За что и получил мультимедийный диск, грамоту и пятерку в журнал. Впрочем, как и остальные победители.

Таким было 21 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.