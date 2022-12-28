Поисками пропавшего в Петрозаводске 17-летнего юноши занялась полиция

Полиция подключилась к поискам пропавшего в Петрозаводске 17-летнего Бориса Олеговича Максимова.

Юноша, 2005 года рождения, ушел из дома на улице Кемская 26 декабря около 20 часов. С тех пор о нем нет вестей.

На вид ему 16-17 лет, худощавое телосложение, темные волосы. Был одет в одежду и обувь черного цвета: куртку, кофту, штаны и кеды.

Полиция просит бдительных петрозаводчан сообщать сведения о месте нахождения пропавшего по телефонам: 8 953-549-69-78, 8 953-534-25-72. // фото пресс-центр МВД по РК