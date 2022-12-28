Собака загрызла кошку на борту самолета, летевшего из Петербурга

Во время перелета из Петербурга в Калининград собака породы немецкий охотничий терьер сумел выбраться из своей переноски и напасть на другого четвероного пассажира. Смертельная схватка собаки и кошки произошла в багажно-грузовом отделении. Страшную картинку обнаружили, когда борт приземлился. Кошка погибла.

«По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полета перевозившейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолета перевозилась клетка с кошкой», - приводит издание «Петербургский дневник» сообщение перевозчика.

В авиакомпании «Россия» пояснили изданию, что переноски с животными провозились на разных позициях отсека. Работники аэропорта в Пулково при погрузке проверили целостность переносок, нарушений не было. // фото unsplash.com