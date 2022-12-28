46-летняя женщина бесследно пропала в Карелии

В Сортавале пропала 46-летняя женщина. О розыске Елены Альбертовны Носковец сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с 26 декабря. Поисковики сообщили приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, волосы светлые, глаза карие. Из одежды – темно-серая куртка, черные брюки, черные полусапоги, серая шапка, с собой женщина взяла темную сумку.