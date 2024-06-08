08 июня 2024, 16:13
Погибшего молодого военного проводили в последний путь в Карелии
В Беломорске похоронили Николая Брюшинина, погибшего в ходе СВО
В Беломорске сегодня прошла церемония прощания с Николаем Брюшининым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Напомним, о гибели Николая Брюшинина было объявлено 5 июня. Он нес службу в зоне СВО. // Фото администрации Беломорского округа