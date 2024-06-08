Население Карелии продолжает заметно сокращаться

Карелиястат опубликовал данные о демографической ситуации в республике. Информация приведена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении республики.

Так, в январе-марте 2024 года родились 1032 ребенка. Годом ранее за этот же период новорожденных было больше - 1076. В первые три месяца этого года в республике умерли 2412 человек, годом ранее - 2336. Таким образом, в Карелии увеличилась смертность, и упала рождаемость.

Не исправляет дело и миграция. В январе-марте в Карелию приехали на ПМЖ 2770 человек. В то же время уехал из республики 2861 человек.

Таким образом, население РК за первые три месяца года уменьшилось на 1471 человека. Точная численность населения Карелии в докладе ведомства не приводится. // Фото «Петрозаводск говорит»