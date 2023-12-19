Жители лесного поселка Карелии сомневаются в успехе цифровой экономики

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Михаил Коппалев

Жители поселка Кинелахта попросили у властей отремонтировать дорогу в поселок, привести в порядок здание почты и улучшить качество поставки электроэнергии. Кинелахтинцы получили одновременно три отказа от чиновников на свои элементарные просьбы.

Жители этого некогда процветавшего, а теперь пришедшего в запустение лесного поселка не просят многого, они хотят иметь необходимое. Например, им жизненно важна дорога Видлица–Кинелахта–Ведлозеро. Это "дорога жизни", единственный путь, который связывает поселок с большой землей. По нему доставляют почту, привозят продукты, а сами местные жители выезжают в районный центр. Участок дороги от Ведлозера до Кинермы заасфальтировали в 2023 году. От Кинермы до Кинелахты бывшую леспромхозовскую лежневку дорожные рабочие выровняли и засыпали щебеночно-песчаной смесью. Подрядчиком выступила карельская компания «Кондопожское ДРСУ». Со слов местных автовладельцев, этот отрезок пути лучше не стал. Люди жалуются, что дорожное полотно по-прежнему в ужасном состоянии – ни проехать, ни пройти.

За улучшение состояния важнейшей дороги жители Кинелахты борются не один год. Куда они только ни писали, даже до Путина дошли. Коллективное письмо составили в начале этого года и направили его в Москву. Ответ из Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций не заставил себя долго ждать. В нем говорится о том, что в адрес карельских властей направлено уведомление о том, что им необходимо доложить о том, как движется дело, президенту Российской Федерации до 1 ноября 2023 года и до 1 ноября 2024 года.

Жители Кинелахты обрадовались — наконец-то что-то сдвинется с мертвой точки! — и стали терпеливо ждать. Однако к октябрю они поняли, что чуда не будет. На очередной запрос местного депутата Михаила Коппалева в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи о судьбе предстоящего ремонта дороги пришел расплывчатый ответ за подписью заместителя министра Мелентьева. Чиновник написал, что меры для улучшения состояния автомобильной дороги Видлица-Кинелахта–Ведлозеро протяженностью 21 километр принимаются в рамках работ по содержанию. Он напомнил надоедливым писарям, что в летний период 2023 года выполнены все необходимые работы по устранению дефектов дороги.

«По дороге обеспечено бесперебойное и безопасное движение автотранспорта»,

— ничтоже сумняшеся соврал кинелахтинцам замминистра.

Гладко все на министерских бумагах, жаль — ими дорогу не замостишь.

«Сегодня ездили в Ведлозеро, состояние дороги такое же ужасное, — рассказывал один из жителей Кинелахты. — Летом и осенью после дождей ее не грейдировали, потом все замерзло. Ямы, ухабы, рытвины замаскировались под легким снежком – машина еле едет. Нет слов, одни буквы!»,

— возмущается народ.

Сейчас снег рытвины засыпал, но люди-то знают, что под ним делается, по какому бездорожью придется пробираться на машине весной... В конце концов, двадцать первый век на дворе, а не какое-то средневековье…

Хотя зря мы ругаем старину. Историки утверждают, что больше 1000 лет назад, еще в IX веке, почти одновременно с появлением письменности на Руси появилась и почта, одна из старейших в Европе. Время было неторопливое, только в XIII веке возникло первое почтовое регулирование – документ, который описывал правила проезда гонцов по русским землям. К XVIII веку посылки и корреспонденцию доставляли во все главные города провинций и уездов нашей страны, а также за рубеж – в Прибалтику, Германию и Скандинавию. Еще в Советском Союзе почтальон доходил до каждого. А теперь почта перестала быть государствообразующей структурой. Вот в Кинелахте старое почтовое здание пришло в негодность. Люди вместе со своим депутатом Михаилом Коппалевым написали еще одно письмо чиновникам. Они русским языком объяснили представителям власти, что почта находится в аварийном здании.

В одном из помещений, где раньше размещались местная администрация и детский сад, рухнул потолок. Теперь находиться под крышей этой постройки опасно для жизни. Надо как-то решить вопрос с ремонтом или переездом, или со строительством нового здания:

«Пока почта работает три раза в неделю, закрыть ее никак нельзя. Без почтового отделения на селе прожить непросто».

Ответное письмо поразило лаконичностью: нерентабельно. Всю тысячелетнюю историю почта работала, а теперь нерентабельна, а потому не нужна государству, чиновникам и руководству акционерного общества «Почта России». Примитивненько и понятненько. Там наверху все цифровой экономикой бредят, не сегодня-завтра все через интернет да компьютеры будет делаться…

А вот жители Кинелахты что-то сомневаются. Для компьютера нужен электрический ток, а он здесь не то что переменный и совсем не постоянный. В домах даже на одной улице напряжение разное.

«На улице Лесной люди не всегда могут пользоваться бытовой техникой. Как рассказала женщина из дома № 16, она включает стиральную машину только ночью, когда напряжение в электросети соответствует норме»,

— приводит пример депутат Михаил Коппалев.

К слову сказать, электроснабжение жилых домов поселка Кинелахта осуществляют районные электрические сети Олонца (филиала ПАО «Россети Северо-Запад»). На жалобу недовольных граждан о плохом обеспечении электроэнергией энергетики отреагировали быстро: они провели испытания качества электрической энергии.

«В результате проверки установлено соответствие стандартам показателей качества электроэнергии»,

— соврало гражданам Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК.

Выходит, и тут все хорошо! А что стиралкой можно пользоваться только по ночам, так это, видимо, привычка у глупых людей такая…

— Пока только администрации поселения и района оказывают помощь без бюрократических проволочек,— старается быть объективным Михаил Коппалев. — В этом году посодействовали в улучшении уличного освещения в Кинелахте, вывезли разваленный дом и привели в порядок колодец общего пользования. С главами администраций района и Ведлозерского поселения можно работать, они откликаются на наши проблемы…»

Новый ФАП, который большую часть времени закрыт

В отличие от местной власти, у которой не так много возможностей, большие начальники дорожников, энергетиков, почтовиков ничем помочь не могут: живите как хотите.

И Кинелахта живет. Стоит отметить, что кинелахтинцы — народ не склочный, а, напротив, очень дружный и трудолюбивый. Они сообща делают добрые дела – тихо, без пафоса.

Людмиле Павловой принесли старые фото для публикации в группе «Кинелахта меж двух озер» в соцсети

К осени установили отличный мемориал воинам Великой Отечественной войны. Сделали они это без поддержки государства и других денежных вложений, на свои кровные. Открыли давно закрытый клуб и устроили праздничный концерт для позабытых государством ветеранов лесной отрасли. Теперь активисты объединились, чтобы улучшить качество жизни в своем поселке. Жители Кинелахты вместе с депутатом намерены писать еще одно письмо президенту: бумага стерпит, а хуже не будет: хуже уже некуда. Только вот за цифровую экономику становится что-то тревожно…