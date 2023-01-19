19 января 2023, 07:00
По прогнозу на сегодня – высокая температура и осадки
Синоптики дали прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 19 января
Сегодня в Петрозаводске облачно, осадки в виде мокрого снега и дождя, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха +2, +4.
В Карелии облачно, осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на юге южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха -1,+4.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем 0;
В Кондопоге, Олонце днем +4;
В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +2;
В Пудоже днем +3.
МЧС республики распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, налипании снега и усилении ветра до 18 м/c. // фото unsplash.com