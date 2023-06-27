По политическим соображениям? Как вырубали деревья на Лососинке

Текст: Антонина Кябелева, фото: Антонина Кябелева, Елена Малишевская

26 июня судья Петрозаводского городского суда Наталья Тарабрина рассмотрела административный иск депутата Петросовета Ольги Тужиковой к администрации Петрозаводска по поводу вырубки деревьев около ЖК «Речка» вдоль реки Лососинка в парке Ямка. Тужикова попыталась оспорить законность выданного администрацией города разрешения на снос 428 деревьев.

Иск в суд был подан после того, как деревья были вырублены. Тужикова сказала, что пытается добиться от власти, чтобы решения, связанные с судьбой общественных территорий, принимались в соответствии с законодательством. По мнению депутата, решение об уничтожение зеленых насаждений вдоль реки было принято в интересах ООО «Александровский завод», занимающегося строительством элитного жилья, а не ради благоустройства территории.

Дело в том, что существовавшие деревья закрывали вид на реку и парк для будущих жителей ЖК «Речка». Впрочем, во время судебного заседания высказывались и прямо противоположные мнения.

Позиция Тужиковой заключалась в том, что вырубка зеленых насаждений проводилась в границах водного объекта.

Согласно Водному кодексу РФ, распоряжаться руслом реки администрация Петрозаводска не имела права.

Разрешение на снос зеленых насаждений администрация выдала в целях благоустройства набережной Лососинки.

Истец напомнила, что в феврале 2023 года в мэрии с участием общественности был рассмотрен проект благоустройства, который представила компания «Александровский завод». В частности, было решено провести экологические изыскания, чтобы проанализировать, не приведет ли массовая вырубка деревьев к попаданию в реку тяжелых металлов. Не секрет, что ООО «Александровский завод» застраивает бывшую заводскую территорию, которая десятилетиями подвергалась загрязнению. Однако, отметила Тужикова, решение об экологических исследованиях осталось в виде неисполненного пожелания рабочей группы.

Администрация все же выдала разрешение на вырубку 428 деревьев вдоль Лососинки. Сохранить нужно было только 76 деревьев. Тужикова считает, что под вырубку попали и вполне крепкие деревья, уничтожать которые не было никакой необходимости.

Индивидуальный предприниматель Сергей Попков, который непосредственно занимался вырубкой деревьев, утверждал, что все зеленые насаждения, которые необходимо было убрать, находились на суше.

«Все деревья, которые были свалены, были свалены на суше. Мы не заходили в воду, не надевали резиновых сапог. Все работы были выполнены на суше»,

- отметил он.

По его словам, весной во время паводка вода доходила до стволов деревьев. По этой причине в акте они были обозначены как стоящие в воде. «Сейчас все пеньки находятся на суше, к ним можно подойти, пешком около них ходить, в воду мы не заходили, когда работали», - сказал Попков. По его словам, все 76 деревьев, которые были отмечены как запрещенные к рубке, он сохранил.

«Я бы рекомендовал сносить все деревья на этом участке, выравнивать полностью склон и сажать полностью новые деревья. Оставление деревьев, которые мы все-таки оставили, в длительной перспективе на десятилетия – оно не целесообразно… Мы их оставили из-за скорее политических соображений, чем технологических»,

- добавил Попков.

Журналист Елена Малишевская, которая вместе с Тужиковой осматривала в мае свежую вырубку, рассказала, что охранники пытались выгнать их с берега реки. Но так как 20-метровая береговая полоса является общественной территорией, сделать этого не удалось. По ее словам, она надеялась увидеть трухлявые пни, оставшиеся от больных аварийных деревьев, а столкнулась с остатками молодых деревьев. Малишевская считает, что под вырубку попали деревья, уничтожать которые не было никакой необходимости.

Но главный правовой вопрос заключался в том, проводилась ли вырубка в русле реки, то есть в границах водного объекта, или за ее пределами. И вот здесь началось самое интересное. Дело в том, что власти Карелии не спешат официально определять границы водных объектов, что создает широкие возможности для нарушений. И вырубка деревьев – не самая страшная из них. Отсутствие официально определенных границ водных объектов фактически приводит к приватизации береговой полосы, что запрещено законодательством. Но чиновники разводят руками, утверждая, что не должны выезжать на место и сверять предоставленные документы с реальностью, мол, доверяют кадастровым инженерам, которые несут уголовную ответственность за ложные сведения. Этот механизм в Карелии работает без сбоев, а уголовных дел как не было, так и нет.

Сотрудница администрации Петрозаводска Арина Еглачева, которая составляла акт обследования зеленых насаждений от Литейного моста до Яковлевской площади, рассказала, что деревья, расположенные в воде вдоль подпорной стенки, разрушают и саму подпорную стенку, и в перспективе могут стать причиной «захламления речного русла». У Еглачевой спросили, где конкретно растут эти растения – это берег или русло реки?

«Это непонятно что»,

– сказала специалист.

Тему «непонятно чего» продолжил представитель министерства имущественных и земельных отношений РК Герман Трофимов. Он подтвердил, что министерство предоставило разрешение о временной передаче территории вдоль Лососинки для проведения благоустройства. У него поинтересовались, проверяли ли в министерстве указанные заявителем, то есть ООО «Александровский завод», координаты, в границах которых планируется благоустройство. Трофимов сообщил, что оснований для недоверия в министерстве не было, поэтому никто не проверял, находятся или нет указанные точки координат в границах водного объекта. Собственно говоря, и границы водного объекта никто не потрудился определить.

Герман Трофимов напомнил, что «береговая полоса не поставлена с учетом требований действующего законодательства на кадастровый учет».

«С учетом того, что у нас презумируется добросовестность действия гражданского оборота и добросовестность предоставления информации, министерство не выезжает на место»,

- сказал он.

Трофимов отметил, что у министерства нет оснований «не доверять заключению кадастрового инженера, тем схемам, которые предоставляются заявителем». Представитель министерства пояснил, что река обозначается «полоской, условно».

«Естественно, везде есть погрешность, в любом программном комплексе обеспечения есть погрешность»,

- продолжил он.

Представитель ООО «Александровский завод» Юлия Елизарова отметила, что компания действует в соответствии с выданным разрешением, в русле реки работы не проводились. Компания планирует высадить другие деревья, а после проведения благоустройства передать территорию городу.

Так как границы реки Лососинка не определены, сказать, вырубались ли деревья в русле реки или нет, невозможно. В этой ситуации судья приняла решение отказать в удовлетворении административного иска, заявленного Ольгой Тужиковой.

Но были ли усилия депутата Петросовета бесполезны?

С моей точки зрения, этот иск в очередной раз обнажил ту потенциально коррупционную систему управления земельными ресурсами, которая существует в Карелии. В республике практически повсеместно не определены границы рек и озер. Ситуация крайне удобная для тех, кто, имея административный ресурс или связи, хочет приватизировать участок земли вместе с береговой полосой.

Ведь что показало судебное разбирательство. Границ водных объектов нет, а министерство полностью доверяет кадастровым инженерам и предоставленным ими схемам. Схема участка для благоустройства берега Лососин кадастровый инженер сделал по заказу ООО «Александровский завод». В министерстве ее посмотрели и согласовали, так как традиционно схемы не сопоставляют с реальностью и верят документам. И все. Даже если Тужикова права, и работы действительно проводились в русле реки, доказать это без определения границ Лососинки и постановки их на кадастровый учет невозможно.

По ходатайству Тужиковой к делу было приобщено заключение кадастрового инженера, который выявил нарушения законодательства при формировании земельного участка, который был приватизирован ООО «Александровский завод» и где сейчас строится ЖК «Речка». Судя по документу, в границы участка попала и часть 20-метровой береговой полосы, приватизация которой запрещена. Отдельно этот документ в ходе судебного разбирательства не рассматривался. Он лишь подтверждает наше предположение о том, насколько удобно управлять землей, не имея официальных границ своих полномочий…