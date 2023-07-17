Петрозаводские бизнесмены пытаются понять, что им делать с ларьками

Текст и фото: Антонина Кябелева

Решение Петросовета, утвердившего 16 июня 2023 года так называемые дизайн-коды нестационарных торговых объектов, вызвало множество вопросов у петрозаводских предпринимателей. 14 июля заместитель председателя комитета экономического развития петрозаводской администрации Ксения Жарова встретилась с владельцами ларьков и павильонов, чтобы объяснить, к чему им следует готовиться.

На встречу с петрозаводскими чиновниками пришло около тридцати человек. Предприниматели не скрывали своей озабоченности. Они пытались понять, во что им обойдутся новые инициативы городской власти.

Цель внедрения в Петрозаводске дизайн-кодов нестационарных торговых объектов, объяснила Жарова, - это улучшение внешнего архитектурного облика города и повышение его туристической привлекательности. Петрозаводская администрация, по сути, предлагает свои варианты ларьков и павильонов, которые будет разрешено размещать в городе. Это около 40 различных эскизных проектов, которые, с точки зрения петрозаводских чиновников, улучшат «эстетику города».

Петрозаводск, объяснила Ксения Жарова, поделен на три зоны: условный центр (ограниченный реками Неглинка и Лососинка, Онежским озером и железной дорогой), жилые районы и удаленные районы.

Самые жесткие требования к внешнему облику нестационарных объектов предъявляются в центральной части Петрозаводска. В этой части города внешний облик ларьков и павильонов должен быть приведен к установленным стандартам до 1 марта 2025 года, в остальных зонах – до 1 сентября 2025 года.

В качестве стимула городская администрация готова без проведения конкурса продлить на 5 лет разрешение на размещение нестационарного торгового объекта, если его внешний облик будет приведен до 1 марта 2024 года в соответствие с дизайн-кодами. Тем, кто успеет выполнить новые требования до 1 марта 2025 года, администрация обещает продлить разрешение на 3 года в обход процедуры конкурса.

«Введение дизайн-кода не подразумевает под собой, условно говоря, подогнать трактор, снести нестационарный объект и поставить новый. Если нестационарный объект крепкий и он просто по своей эстетике износился и имеет ненадлежащий вид, то, вполне возможно, предприниматель доработает ныне существующий облик объекта до состояния дизайн-кода»,

- отметила заместитель председателя комитета экономического развития.

Она добавила, что все нестандартные ситуации в мэрии готовы «рассматривать индивидуально». Для этого необходимо записаться на прием и «переговорить о конкретно сложившейся ситуации».

Депутат Петросовета Ольга Тужикова, которая голосовала против данного нововведения, пыталась выяснить, оценивали ли в петрозаводской мэрии тот уровень финансовой нагрузки, который ляжет на предпринимателей, чьи ларьки и павильоны не соответствуют принятым дизайн-кодам.

По мнению Жаровой, вопрос не совсем корректный, поэтому и ответа на него нет. По ее словам, она не знает, сколько стоит новый стационарные объект. Тужикова привела собственную «арифметику»: в среднем один ларек дает в месяц 50-60 тысяч рублей прибыли. Новый павильон обойдется минимум в 500 тысяч рублей. По самым скромным подсчетам, для реализации дизайн-кода в рамках одного объекта потребуется «пожертвовать» прибылью в течение 10 месяцев.

Предприниматель Александр Горлов уточнил, что только ремонт павильона обойдется в 500 тысяч рублей.

«Когда мы отобьем эти деньги?»

- задал он риторический вопрос.

Горлов вспомнил, что, когда заключал с администрацией договор и разрабатывал проект, его никто не предупреждал о дизайн-кодах. После наводящих вопросов Жаровой выяснилось, что Горлов не на всех объектах ведет деятельность. Ксения Жарова отметила, что администрация намерена расторгать договоры аренды земельных участков, на которых не ведется предпринимательская деятельность.

«Если стоит нормальный объект, который, с эстетической точки зрения, просто устарел, условно говоря, разрисован граффити, у которого отвалился сайдинг, если предприниматель приводит его в надлежащий вид, а сам объект крепкий, нормальный, в котором удобно обслуживать покупателей, в который приятно покупателям подойти, и с учетом ремонтных работ, не сноса, возможно его признать соответствующим дизайн-коду, удаление этого объекта не требуется»,

- объяснила она.

Подобное толкование нового документа не внесло ясности относительно того, как все же должен выглядеть ларек, чтобы в мэрии его признали «крепким» и «нормальным».

«Сколько вы сносили курточек? Ну просто курточек. Много, да? По мере снашивания курточек мы их меняем. И не считаем это чем-то ненормальным. В принципе, здесь все тоже самое»,

– чиновница администрации попыталась замену ларька свести к покупке новой одежды.

Подобное сравнение некоторых предпринимателей явно покоробило. Галина Нестерова вспомнила, что прежде чем установить павильон, ей пришлось нанимать проектную организацию для разработки эскизного проекта, долго согласовывать документы в администрации.

Она отметила, что у финского профиля, который использовался в конструкции, еще даже гарантийный срок не прошел, а в мэрии, как выразилась Нестерова, «хотят новую моду».

«Я взяла кредит год назад, поставила новые стеклопакеты, поставила дверь входную – 48 тысяч стоит, электрические жалюзи. Это очень большие деньги. И мне их отбивать надо, отрабатывать. Понимаете? Почему-то у вас износилась курточка. У меня не износилась, я слежу за своим хозяйством»,

- сказала Нестерова.

Ксения Жарова попыталась найти компромисс, мол, «у вас не про износившуюся кофточку», приходите и все решим, так сказать, в индивидуальном порядке.

Алексей Кулаков принес на встречу фотографии своего павильона. Он искренне не понимает, как его изменить, чтобы вписаться в городскую «эстетику». Кулаков готов что-то подкрасить или поменять ступеньки, но менять фасад или приобретать новый павильон у него нет денег.

По его словам, новый павильон стоит порядка одного миллиона рублей. «Менять фасад – это тоже сумма абсолютно не символическая», - заметил он. Кулаков предложил Жаровой примерить подобные требования лично на себя, представить, что ее обязали за год на даче поменять фасад дома и где-то найти на эти цели три миллиона рублей. Кулаков признался, что если ему менять павильоны под дизайн-коды, то пропадает смысл заниматься предпринимательской деятельностью.

«Мне проще устроиться водителем на ваш новый маршрут»,

- заметил он.

Кулаков считает, что в ситуации, когда население нищает, а выручка в торговле по сравнению с 2014 годом упала в три раза, очень тяжело реализовывать подобные эстетические пожелания власти.

Так как Ксения Жарова пыталась успокоить бизнесменов тем, что каждая конкретная ситуация будет рассматриваться индивидуально, возник справедливый вопрос: от кого будет зависеть индивидуальное решение? Заместитель председателя комитета предположила, что будет работать специальная комиссия. Правда, она призвала не бежать «впереди паровоза», так как пока нет четкой информации о том, из кого будет формироваться комиссия, и будет ли она вообще сформирована.

Получается, резюмировала Ольга Тужикова, пока не будет создана комиссия, предприниматели не смогут определить, ни насколько «нормальные» у них ларьки, ни какой объем работ им предстоит. Она считает, что есть основания для оспаривания решения о введении дизайн-кодов в суде, так как нарушены права предпринимателей. Присутствующие сразу вспомнили о скандале вокруг решения Петросовета о требованиях к вывескам и рекламным конструкциям, которые суд признал незаконными.

О том, какая судьба ждет диазйн-коды нестационарных торговых объектов карельской столицы, пока сказать сложно. Сейчас можно только говорить об очевидном: а это как плюсы документа, так и явные минусы.

Безусловно, карельской столице необходимо избавляться от страшных киосков, уродующих городское пространство. Некрасивых старых торговых павильонов по городу раскидано немало. Они особенно выделяются на фоне более современных торговых объектов, которые появились в Петрозаводске в последние годы. Хорошо, что в администрации предусмотрели переходный период и преференции в виде продления соглашения без проведения конкурса.

Из явных минусов – крайне неудачное время, связанное со сложной экономической ситуацией в стране. Серьезные опасения вызывает и явный упор на «индивидуальный подход». Судя по словам Жаровой, предприниматель сможет обойти установленные дизайн-коды, если конструкция «крепкая», а ее внешний вид соответствует «эстетике города». Владельцу конструкции нужно лишь убедить в этом чиновников, так сказать, в «индивидуальном порядке».

Больше всего тревожит «индивидуальный порядок», который в нашей стране слишком быстро оборачивается коррупционными скандалами. Очень трудно избежать соблазнов, когда в администрации прямо говорят, что дизайн-коды дизайн-кодами, но все можно решить, записавшись на личный прием…