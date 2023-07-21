Петрозаводск заливает – выпадет половина месячной нормы июля

Серая пелена затянула небо, дождь в карельской столице идет без перерыва.

Ожидается, что в городе может выпасть около 40 мм осадков. По данным сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии», это половина месячной нормы июля. При этом норма для второго месяца лета – 83 мм.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», в субботу в города ожидается небольшой дождь, в воскресенье пасмурно, с утра дождь, к вечеру осадки могут прекратиться.

Больше всего порции воды с неба досталось Пудожу. За два дня, с 19 по 20 июля, там выпало 82 мм осадков, что больше месячной нормы июля для этого населенного пункта, которая составляет 76,2 мм. // фото в тексте скриншот yandex.ru/pogoda/maps