Сильные дожди накроют сегодня всю Карелию

Сегодня, 21 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь, утром и днем временами сильный. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +15, +17°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно, сильный дождь.

В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +19, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»