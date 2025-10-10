10 октября 2025, 08:15
Петрозаводск вошел в топ направлений для коротких осенних поездок
Туристы платят за ночь в карельской столице около 3300 рублей
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов для коротких поездок осенью. В список вошел и Петрозаводск.
Столица Карелии расположилась на восьмом месте рейтинга. Туристы, в среднем, платят за ночь в городе в осенний период 3318 рублей.
Тройку лидеров среди осенних предпочтений россиян составили Казань, Краснодар и Нижний Новгород.
