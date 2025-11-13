Петрозаводчанка отсудила деньги за ушедший раньше автобус

В Петрозаводске суд встал на сторону 80-летней женщины, которая осталась недовольна обслуживанием транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По данным источника, в июле текущего года автобус из Петрозаводска на кладбище в Вилге уехал раньше положенного срока, из-за чего пенсионерка не попала на него. Она вернула билет в кассу и получила назад деньги, но осадок остался. Женщина обратилась в суд.

Государственное предприятие предложило горожанке месяц ездить бесплатно на автобусах до кладбища, но женщина не согласилась. В итоге суд постановил выплатить пострадавшей компенсацию в размере 2000 рублей. Также с ответчика взыскан штраф в размере 1000 рублей за неудовлетворение требования истца в добровольном порядке.

