Петрозаводчанин нашел женскую сумку и попал под следствие

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Она рассказала, что обронила на улице сумку, в которой лежали банковские карты и личные вещи, в том числе дорогие наушники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина предположила, что могла оставить сумку у торгового центра. Эта версия подтвердилась. Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и увидели, что сумку забрал себе 48-летний ранее судимый мужчина. Он не стал относить находку в полицию, а оставил у себя дома. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

