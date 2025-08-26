Петрозаводчане остались без горячей воды из-за аварии

Сегодня в 10:05 в Петрозаводске пропала горячая вода у многих горожан. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в домах на улицах Кутузова, Белорусской, Мелентьевой, Ведлозерской, Краснофлотской, Советской и на Первомайском проспекте.

Причиной происшествия стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы, сроки завершения которых не называются.

Напомним, Беломорск останется без воды на полтора дня. Людей просят делать запасы.