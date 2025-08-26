26 августа 2025, 10:42
Происшествия

Петрозаводчане остались без горячей воды из-за аварии

Коммунальные службы начали восстановительные работы на сетях в карельской столице
Девушка в душе
Фото: unsplash.com / Vitalii Khodzinskyi

Сегодня в 10:05 в Петрозаводске пропала горячая вода у многих горожан. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в домах на улицах Кутузова, Белорусской, Мелентьевой, Ведлозерской, Краснофлотской, Советской и на Первомайском проспекте.

Причиной происшествия стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы, сроки завершения которых не называются.

Напомним, Беломорск останется без воды на полтора дня. Людей просят делать запасы.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ЕДДС
Горячая вода
Отключение
новости петрозаводска