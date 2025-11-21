Петрозаводчане могут стать опекунами для бездомных собак

Благотворительный фонд «Рекс» открыл новый проект - «Опекун». Он создан для тех людей, которые любят собак, но не могут взять питомца к себе домой. А вот под опеку взять бездомного хвостика могут: ухаживать, выгуливать, дружить и покупать корма. Под опекой фонда сейчас 18 собак на передержке на старой Кукковке, один пес в приюте «Ковчег», три собаки в Первом приюте, две собаки-спинальники на передержке в Пятом посёлке. И также около 100 кошек - это подопечные куратора Людмилы Морозовой и фонда.

Автор проекта Анастасия Быкова предлагает вам стать опекуном подопечного фонда. Условия могут быть разные: от покупки корма до размещения в своих социальных сетях истории животного и поиска дома.

Опекун - это взрослый человек или команда (ваш коллектив, вы с друзьями, вы с семьей), который берет под опеку животное. Можно стать финансовый опекуном. Это отличный вариант для проверки своих сил перед тем, как завести животное дома или взять второе животное, рассчитать свои силы.

Вариантов сделать доброе дело - очень много. А мы уже познакомились с первыми опекунами и их шерстяными друзьями.