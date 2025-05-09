Пассажиры пожаловались на очень торопливого водителя автобуса

Наша читательница пожаловалась на очень торопливого водителя автобуса №25 в Петрозаводске.

Девушка ехала на маршрутке вечером 8 мая. С ее слов, от улицы Ровио до проспекта Невского водитель автобуса домчал буквально за три минуты. Он проезжал пустые остановки и обгонял других маршрутчиков, а в какой-то момент, по словам читательницы, едва не сбил пешехода.

«Как только зашла в автобус, он сразу двинулся с места, я даже не успела сесть. Водитель, видя пустые остановки, просто промчал мимо. Сигналил и обгонял другие автобусы. Чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. Я не сдержалась и при выходе высказалась ему - «можно ли ехать поаккуратней», за моей спиной женщины тоже начали возмущаться и говорить, чтобы водитель ехал аккуратней. На что водитель недовольно посмотрел и помчал дальше», - поделилась впечатлениями читательница «Петрозаводск говорит».

Девушка опасается, что из-за подобной манеры вождения могут пострадать люди. © «Петрозаводск говорит»