Партия «Новые люди» начала «Марафон идей» в Карелии

Партия «Новые люди» открыла в Карелии сбор заявок на конкурс «Марафон идей», где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.



Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии,

- рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

Марафон идей» — это шаг в будущее для Карелии, он создает почву для самых амбициозных и полезных планов. Уже поступили первые заявки, и они все достойны внимания. Надеюсь, что «Марафон идей» будет проводиться на регулярной основе,

- отмечает Сергей Устенко, руководитель отделения партии «Новые люди» в Карелии.

Моя идея в том, чтобы привлечь инвестиции в развитие местного туризма. У нас очень красивый край. Хотелось бы организовать масштабный маршрут для гостей края и привлечь к этому местных жителей. Они знают самые живописные места, и как до них добираться,

— предлагает один из авторов.

А активистка из Петрозаводска выступает с инициативой создать приложение для телефона, в котором будут отмечены все интересные места.

Там можно будет обмениваться комментариями, узнавать актуальную погоду и многое другое, такой онлайн-помощник для туристов,

— делится она своим замыслом.