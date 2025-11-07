Парфенчиков проконтролировал ход строительства детсада в Петрозаводске

Компания «КСМ» завершает возведение очередного социально значимого объекта в Петрозаводске – нового детского сада в историческом центре города «Петровская слобода».

Строительство вышло на финишную прямую: объект готов почти на 90%. Представитель подрядчика рассказал руководителю региона, что основные работы уже выполнены, осталось завершить отделку помещений, провести внутренние инженерные системы и благоустроить территорию.

Новый детский сад рассчитан на шесть групп дошколят разного возраста от 3 до 7 лет. У каждой группы будет своя площадка по 225 квадратных метров с верандой и иговыми зонами, а заниматься физкультурой ребята смогут на удобной площадке размером более 200 квадратных метров со спортивным оборудованием.

Глава Карелии подчеркнул, что в «Петровской слободе» идет активное развитие – здесь открывают магазины, молодежные клубы, возводят жилые дома, благоустраивают территорию, и просторный, современный детский сад будет востребован среди семей с детьми.

Отметим, что благодаря взаимодействию Артура Парфенчикова с федеральным центром для строительства здания были привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия