Овощи дешевеют, а фрукты дорожают в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен за неделю с 15 по 21 августа. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, в республике дешевеют овощи. Капуста - на 12,7%, свекла - на 10,9%, морковь - 8,6%, картофель - 6,6%. В то же время подорожали фрукты - бананы на 2,9%, яблоки - на 1,3%.

Среди других продуктов выросли цены на молоко, говядину, баранину (2,6 - 5%). Подешевели колбаса и вермишель (3,5 - 3,9%).

Мониторинг цен еженедельно ведется в нескольких городах Карелии. // Фото: freepik.com / Jcomp