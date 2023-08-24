Уволенному жителю Карелии не хотели выплачивать положенные деньги

Государственная инспекция труда добилась восстановления прав уволенного работника одной из карельских компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудник фирмы, осуществляющей деятельность в области парикмахерских услуг, при увольнении не получил причитающиеся выплаты. За него вступились в государственном ведомстве.

После проведенной проверки работнику выплатили 19 тысяч рублей, которые должны были ему заплатить еще при увольнении. // Фото «Петрозаводск говорит»