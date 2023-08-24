24 августа 2023, 11:31
Уволенному жителю Карелии не хотели выплачивать положенные деньги
Госинспекция труда помогла работнику получить причитающиеся выплаты
Государственная инспекция труда добилась восстановления прав уволенного работника одной из карельских компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сотрудник фирмы, осуществляющей деятельность в области парикмахерских услуг, при увольнении не получил причитающиеся выплаты. За него вступились в государственном ведомстве.
После проведенной проверки работнику выплатили 19 тысяч рублей, которые должны были ему заплатить еще при увольнении. // Фото «Петрозаводск говорит»