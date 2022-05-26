От башмаков до рассады. В Петрозаводске открылась весенняя ярмарка

Текст и фото: Антонина Кябелева

26 мая на улице Инженерная в Петрозаводске открылась весенняя ярмарка, к названию которой в этом году добавилось прилагательное "универсальная". И вполне обоснованно. Ассортимент нынешней ярмарки, мягко говоря, разнообразный. Здесь можно встретить рассаду, саженцы, обувь, мясо и рыбу, мед, трусы и халаты, фрукты и овощи, варенье, мармелад, пробовать глинтвейн и запастись специями.

Ярмарка организована петрозаводской администрацией. Она будет работать до 29 мая включительно с 10 до 19 часов.

В первый день работы ярмарки было немноголюдно. В глаза бросалась незанятая павильонами свободная территория. По оптимистическим прикидкам, торговля разместилась на пятой части выделенной под ярморочные мероприятия площади. Продавцы жаловались на то, что и горожан немного, и с павильонами негусто.

Цветочную рассаду и саженцы плодовых деревьев вырастили в Ленинградской области, Новой Вилге и Петрозаводске.

«Лучше всего у нас брали бархатцы. Раньше брали на ура. Хорошо шла виола, петунья. Надеемся, что и в этом году продадим. Мы давно не торговали. Как пандемия началась, так и не продавали ничего»,

- сказала Светлана.

По ее словам, рассада подорожала, так как выросли в цене семена. Шесть бархатцев можно приобрести за 150 рублей, а десять штук – продается за 200 рублей. Теплица расположена в Петрозаводске. А вот бархатцы из Новой Вилги оказались чуть дороже.

Марина из Санкт-Петербурга привезла клубни многолетних цветов. Она рассчитывала на активную торговлю. Место на ярмарке обошлось ей в 1150 рублей в сутки, из расчета 270 рублей за квадратный метр.

«В Карелии хорошо приживаются пионы, лилии, камелия, эустома. Это все многолетние растения. Семена у меня российские, с Урала. Выводим в питомнике. Цены изменились, естественно, в сторону повышения, но я торгую еще по старым ценам»,

- рассказала Марина.

В Петрозаводск на ярмарку она приехала впервые.

Несмотря на то, что посетителей в первый день было очень мало, вокруг саженцев и рассады из поселка Щеглово Всеволожского района народ толпился, словно притягиваемый невидимым магнитом. Скорее всего, покупатели «клевали» на жизнерадостную энергетику продавщицы Татьяны, которая не в пример посетителям, облаченных в куртки и пальто, активно перемещалась вдоль длинного ряда выставленных растений в одной майке. Казалось, что жарко не только продавщице, но она сама распространяет вокруг себя тепло.

«Не мучайте «бабушку», - объясняла Татьяна молодой паре, которая жаловалось на старую вишню. – Купите молодое дерево. Посмотрите на эту красоту. Вот вам уже на блюдечке с голубой каемочкой». Она подробно рассказывала каждому покупателю, как правильно посадить молодое деревце, с кем по соседству оно лучше уживется, как за ним ухаживать, как уберечь от морозов.

Татьяна призналась, что в Карелию ездит последние пятнадцать лет, и дачники прекрасно знают и ее, и ее продукцию.

«У меня и постоянных покупателей много, и оптовиков из Карелии. У нас много декоративки. Мы одни из первых севера начали озеленять»,

- скороговоркой произнесла женщина и мгновенно переключилась на новых покупателей, которые нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

В отличие от рассады, торговые павильоны с постельными комплектами, нижним бельем, халатами, обувью внимание покупателей привлекали редко. Как и разноцветные жилеты из Питера с почти неограниченным размерным рядом.

Продавцы жилетов рассказали, что впервые приехали в Петрозаводск и привезли продукцию собственного производства, пошив которой они организовали пять лет назад.

Степан, несмотря на отсутствие интереса к белорусской обуви, не терял оптимизма. Он рассказал, что осенью прошлого года был в Петрозаводске на ярмарке, и тогда торговля шла отлично.

«Сейчас предлагаем летнюю обувь - женскую от 1800 рублей, мужскую – от 2500 рублей. Есть натуральная кожа, есть кожзам, есть прессованная кожа. Покупателей сегодня у меня еще не было. Но надеюсь, что ярмарка пройдет удачно»,

- улыбнулся он.

После Петрозаводска Степан направится в Апатиты. За место на ярмарке за три дня он заплатил 20 тысяч рублей. По его мнению, это адекватная стоимость. Его смущает только то, что на ярмарке немноголюдно: «Видите, людей мало. Мы думали, что палаток будет много. Когда палаток мало, и покупателей мало».

Зато Степану очень понравились девушки, которые организовывали ярмарку: «Такие внимательные. Очень приятно было общаться».

Фруктами и овощами торговали в трех местах. Азербайджанские помидоры предлагали от 185 до 225 рублей за килограмм, самые дешевые огурцы стоили 79 рублей за килограмм, клубнику предлагали за 600 рублей, а черешню - от 300 до 500 рублей. Многие интересовались семенной картошкой, но узнав, что ее предлагают по 50 рублей за килограмм, разочарованно уходили.

Гости из Абхазии предлагали гранатовый сок, специи, аджику домашнего производства. Несколько павильонов торговали рыбой холодного и горячего копчения.

Традиционно на ярмарке широко представлены продукты из Белоруссии: колбасы, мясные изделия, сыры, сало, масло. Макс с продукцией из Бреста приезжает в Карелию на протяжении восьми лет.

«Сало очень хорошо у меня берут и телятину, приготовленную на углях»,

- рассказал он.

По словам Макса, месяц назад серьезно поднялись цены на продукты питания. По его прикидкам, примерно на 20-30 процентов.

«На сало очень сильно цены поднялись. Сейчас оно стоит 750 рублей за килограмм. Покупатели, мне кажется, уже привыкли. Хотя в начале возмущались. Но до событий в Украине, когда сало стоило по 450 рублей, покупатели тоже говорили, что дорого»,

- сказал Макс.

Ольга из белорусского города Пинск в Петрозаводск на ярмарки ездит регулярно:

«Сегодня очень мало народа. Петрозаводск нас удивляет. У нас цены на продукты поднялись примерно на 20 процентов, а в Белоруссии еще больше. Просто мы здесь не можем сильно цены поднимать, чтобы продажи не упали. Петрозаводчане любят наше сало, сыры, масло фермерское. У нас сало сейчас 750 рублей. На 30 процентов подорожало. Я надеюсь, что с завтрашнего дня людей больше будет».

Продавщица Татьяна живет в Москве, но тоже торгует белорусской продукцией из Витебска, Гродно, Бреста.

Она уверяет, что предлагает только товары премиум-класса. По оценке Татьяны, продукты питания в последнее время подорожали минимум на 30 процентов, а какие-то товары подорожали еще больше – на 50 процентов.

«Цены не то, что отпугивают покупателей, люди просто от них в шоке. Очень поднялась цена на упаковку, упаковка взлетела в два раза, поднялось в цене мясо. Мы везем хорошую продукцию – колбаса ручной работы, перепелки, куропатки, кролик. Этого у вас точно нет. Мы не продаем то, что у вас и так есть, а стараемся привезти продукты очень высокого качества»,

- рассказала Татьяна.

Мое внимание привлек павильон с мармеладом, вареньем и джемом из Олонца. Ирина Васильевна рассказала, что сельскохозяйственный кооператив в Олонце начал работать в конце прошлого года.

«Мы только выходим на рынок. Нашу продукцию еще не знают. Ее нужно распробовать. Сегодня мне не везет. Предлагаю попробовать, а люди отказываются. Покупатели в основном в возрасте и все говорят, что не едят сладкое. Надеюсь, что к вечеру молодежь придет»,

- рассмеялась Ирина Васильевна.

В олонецком кооперативе производят мармелад разных вкусов: клюквенный, черничный, брусничный, малиновый, клубничный. «Еще мы выпускаем крыжовник, морошку, на следующей неделе запустим рябину. И мармелад, и джемы - с пониженным содержанием сахара. Варенье, конечно, традиционное, с сахаром, никуда не денешься. Но есть черника топленая вообще без сахара. Мы сейчас регистрируем нашу торговую марку «Ягоды жизни». Вся продукция у нас идет под названием олонецкая, так как производим ее в Олонце», - рассказала Ирина Васильевна.

С морошкой кооператив только начинает работать. Холодильное оборудование удалось запустить только осенью прошлого года, когда самая дорогая карельская ягода уже отошла.

«У нас есть брусника, клюква. Чернику мы еще успели заготовить. Малина, клубника и смородина поступают от олонецких фермеров. Дикоросы, конечно, из леса, ягоды мы закупаем в Олонецком районе. Все свое», - с гордостью заметила женщина.

Буквально 25 мая кооператив открыл летнюю торговую точку в Санкт-Петербурге, которая будет работать до октября. Ирина Васильевна рассказала, что в Олонце продукция расходится не очень, так как местные жители сами заготавливают ягоды на зиму, готовят варенье, джемы.

Она убедила меня попробовать клюквенный и брусничный джемы. Мне показалось, что клюквенный джем получился весьма удачным даже на вкус избалованного лесными ягодами жителя Карелии.

Большинство покупателей бродили вдоль палаток с какой-то внутренней настороженностью, словно приглядываясь к незнакомым ценам. Небольшие очереди были разве что около овощей и фруктов. Казалось, что петрозаводчане неохотно расстаются с деньгами.

Хотя на выходе мне повстречалась большая семья, нагруженная пакетами. Покупатели улыбались и что-то радостно обсуждали. На вопрос, понравилась ли им ярмарка, одна из женщин под одобрительные кивки родственников сказала: «Очень! А главное, людей мало, очередей нет».