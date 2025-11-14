Опасный колодец оставили без внимания в Петрозаводске

Жительница района Зарека в Петрозаводске в очередной раз обратила внимание на проблему с колодцем, представляющим опасность для пешеходов. О ситуации женщина рассказала в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Опасный колодец находится на улице Перттунена, 14. Впервые петрозаводчанка написала о нем 10 сентября.

«Вечером имела неосторожность провалиться ногой в этот люк. Каким чудом не сломала себе ничего, до сих пор не понимаю! Подбородком тоже неплохо приложилась об асфальт»,

— написала горожанка.

В сентябре администрация столицы Карелии отреагировала и сообщила, что вопрос о восстановлении целостности данного колодца находится на рассмотрении. Для безопасности горожан у колодца было выставлено ограждение с предупредительным знаком.

Но наступило 14 ноября, а воз и ныне там. Небезразличная к безопасности пешеходов горожанка решила напомнить о проблеме.

«И сколько еще администрация будет "рассматривать" вопрос о восстановлении колодца? Пока снегом не припорошит, а особенно "энергичные" молодые люди не снесут сие ограждение под пивными парами и очередной бедолага шею не свернет?!»

— написала женщина.

Автор поста отмечает, что колодец находится на узком тротуаре. Ограждение вокруг не дает ни с коляской пройти, ни детям на велосипеде проехать. Приходится пешеходам передвигаться по проезжей части.