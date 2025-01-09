Опасные сосульки наросли на крышах домов

Петрозаводчан предупреждают об опасных снежных шапках и сосульках, свисающих с крыш зданий.

Внимательными следует быть особенно возле дома №12 на Дзержинского, дома №40 на Зайцева, на Володарского, 44; на Первомайском проспекте, 20 и 26; а также на Ведлозерской, 16-а. Такие адреса назвали в ЕДДС.

На Советской, 30-а, сосульки сбили, но они повисли на ветке дерева и в любой момент могут упасть. // фото unsplash.com