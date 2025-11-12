12 ноября 2025, 10:10
Огонь охватил квартиру в пятиэтажке в карельском городе
Пожарные Костомукши ликвидировали возгорание в многоквартирном доме
Фото: freepik
В Костомукше днем 11 ноября вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Сигнал о происшествии в здании на проспекте Горняков поступил на пульт дежурного в 15:54. По тревоге были подняты семеро спасателей и две единицы техники.
В результате инцидента были повреждены стена и потолок в одной из квартир. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается специалистами.
