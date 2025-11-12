12 ноября 2025, 09:39
Происшествия

Дача сгорела в популярном месте отдыха под Петрозаводском

Сильный пожар полыхал вечером 11 ноября в Лучевом-1
Сильный пожар вспыхнул вечером 11 ноября в дачном поселке Лучевое-1 под Петрозаводском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, сигнал о происшествии в кооперативе «Водник» поступил на пульт дежурного в 22:17. На место выехали три единицы техники и 12 специалистов. Горел дачный дом.

В результате огненного инцидента здание было значительно повреждено. Причина случившегося устанавливается.

