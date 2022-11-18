18 ноября 2022, 13:01
Очередную мемориальную доску погибшему участнику СВО открыли в Карелии
Память не вернувшегося с Украины Владимира Ясевича увековечили в Питкяранте
Мемориальную доску погибшему участнику военной спецоперации открыли 18 ноября в Питкяранте. Владимир Анатольевич Ясевич исполнял воинский долг на Украине, сообщили в администрации Питкярантского района.
Памятную доску установили на здании школы № 1 – в этом учебном заведении учился военнослужащий и окончил его.
Почетное право открыть мемориал предоставили вдове Владимира Ясевича и его сестре.
Напомним, мемориальные доски в память о погибших устанавливают в Карелии по инициативе Артура Парфенчикова. // фото: администрация Питкярантского района/ВКонтакте