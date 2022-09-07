Мемориальную доску погибшему участнику спецоперации открыли в Карелии

Памятная доска в честь сержанта Александра Пришивалко появилась в поселке Пуйккола Сортавальского района. Сержант погиб на Донбассе в ходе военной спецоперации, сообщили в антитеррористической комиссии РК.

Уроженец поселка командовал отделением зенитно-ракетного дивизиона и погиб 30 апреля, его похоронили 11 мая. Александру было 26 лет. Мемориальную доску установили на здании Пуйккольской школы, где он учился.

Военный комиссар вручил родителям Александра орден Мужества, которым бойца наградили посмертно. Сержант уничтожил вражеский вертолет и спас раненых из-под огня. // Фото: антитеррористическая комиссия в РК