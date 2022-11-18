Инвалида не пропустили на территорию Сортавальской ЦРБ

Жительница Сортавалы привезла отца с инвалидностью I группы в Сортавальскую ЦРБ, но охрана не пропустила ее автомобиль на территорию. За это медицинское учреждение наказали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в августе этого года, мужчине нужна была медицинская помощь. Но на автомобиле отсутствовал знак «Инвалид», поэтому проехать дочь с пациентом не смогли.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что в больнице нет документов, которые регламентируют действия сотрудников по допуску на территорию инвалидов.

В адрес главврача вынесли представление, начальника отдела материально-технического снабжения привлекли к дисциплинарной ответственности, в учреждении разработали порядок, определяющий доступ инвалидов.

Прокуратура также возбудила административное дело, суд назначил юридическому лицу штраф в сумме 20 тысяч рублей. // фото: Яндекс.Карты