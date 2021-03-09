Общение с людьми до смерти напугало детеныша тюленя

Маленький тюлень не пережил стресса после общения с сердобольными людьми.

Около поселка Зарубино в Приморье белек оказался на берегу после ледолома и штормового ветра. По каким-то причинам животное не шло в воду, где детеныша поджидала его мать. Маленького тюленя увидели люди, которые захотели ему помочь или сделать фотографию.

«Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем»,

- говорится в сообщении реабилитационного центра «Тюлень» в «Фейсбуке».

Несколько местных жителей до темноты охраняли белька от собак, а затем передали сотрудникам реабилитационного центра, откуда 8 марта и пришло печальное сообщение о гибели животного, получившего кличку Нелли.

«Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса адреналин и кортизол убивают их»,

- говорится в сообщении центра.

Сотрудники центра опубликовали видео с маленьким еще живым тюленем Нелли. «Оно целиком про то, как нельзя себя вести при встрече с тюлененком», - добавили в центре.

фото и видео группы реабилитационного центра «Тюлень»