09 марта 2021, 20:35
Несанкционированная свалка выросла у поселка Поросозеро
Прокуратура попросила суд заставить республиканское Минприроды убрать свалку отходов
Несанкционированную свалку площадью 0,35 га выявили на территории Поросозерского сельского поселения в Суорвском районе.
Для устранения выявленных нарушений законодательства прокурор Суоярвского района обратился в суд.
Надзорный орган требовал обязать министерство природных ресурсов и экологии Карелии ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов.
Районный суд согласился с позицией прокуратуры. Решение суда вступило в силу. (фото news.ykt.ru)