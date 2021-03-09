09 марта 2021, 20:35
Россия

Несанкционированная свалка выросла у поселка Поросозеро

Прокуратура попросила суд заставить республиканское Минприроды убрать свалку отходов

Несанкционированную свалку площадью 0,35 га выявили на территории Поросозерского сельского поселения в Суорвском районе.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокурор Суоярвского района обратился в суд.

Надзорный орган требовал обязать министерство природных ресурсов и экологии Карелии ликвидировать свалку твердых коммунальных отходов.

Районный суд согласился с позицией прокуратуры. Решение суда вступило в силу. (фото news.ykt.ru)

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несанкционированная свалка
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новости Карелии
прокуратура
суоярвский район